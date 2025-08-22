Antiques and The Arts Weekly - August 22, 2025

Articles
Trailblazers:
Nan Zander
Nathan Auction To Conduct Online Sale Closing August 25
New Hampshire Auctions Showcasing Abstract & Fine Art
Juried Exhibition At High Desert Museum
Morphy’s Soda Pop, Advertising & General Store Auction, August 18-20
Scottsdale Art Auctions’ August 23 Online Sale Is Largest To Date
‘Abstract Expressionists: The Women’ Starts National Tour
American Pewter Collection Comes To Historic Trappe
South Bay Auctions To Present The Curiosity Sale On August 23
Brooklyn Museum, LACMA & MoMA Get Pearlman Foundation Gifts
Across The Block
JMW Auction Has Paintings, Prints, Breweriana & More On August 22
Reading Public Museum Acquires Rare Work By Tulie Speight
LACMA Acquires Desir’s ‘Family Business’
High Summer In Newport: Collecting For A Cause
Kimbell Acquires Important Early Italian Still Life
Hake’s $2.5 Million Finish Proves Pop Culture’s Prominence
Collectibles & Bargains Aplenty At Annual Old-Fashioned Flea Market
Bray To Offer Shaker Baskets, Ex Wetherbee Collection, August 23
Bertoia Auctions Ventures Onto The Racetrack With Motoring Rarities
The Wolfsonian–FIU Presents ‘World’s Fairs: Visions of Tomorrow’
Traveling Show Brings Brimfield To The Adirondacks
Day Estate Brings Visionary Results For Moran
Tiffany Flatware Shines Bright For Schultz
V&A Returns Robert Adam’s Masterpiece Bookcases To Croome Court
Louvre Acquires Fabergé Triptych
Prado Celebrates Veronese
Yorkshire Museum Fundraises To Get Iron Age Hoard
Furniture Or In A Frame, Artistry Reigns At Nye
Trailblazers:
Osona Sets Sail With Nautical Antiques
‘Retrospect’ Celebrates 50 Years At The Norton Simon Museum
Metropolitan Museum Welcomed More Than 5.7 Million Visitors In Fiscal Year 2025
Transitions
Charles Mansfield Cobb, Dealer, 85
Proposed Federal Bill Threatens Antiques & Arts Trade
Benjamin Franklin-Signed Appointment Seals Deal For Heritage
Fall Rhinebeck Show Canceled
Doranna Eve Wendel, Collector, 71
Singer Machine Sews Up Highest Price At Vintage Accents
Diversely Detailed Tooth Tops Eldred’s Marine Sale
Withington’s Plush Animals Warm Bidders’ Hearts
Reclining Deer Stands Up For Crocker Farm
Bird Box Sings For Schmitt Horan
Thomas Cole Historic Site Announces Transformational Donation
Benedum Foundation Awards $35K For Morgantown Historic Preservation
RHODE ISLAND ESTATES AUCTION