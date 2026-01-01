Antiques and The Arts Weekly - August 07, 2026

N.H. Antiques Week Opens Aug. 2 With Granite State Antique Shows
Schwenke’s Aug. 11 Auction Features Decorative Arts From Various Estates & Collections
‘Avery, Gottlieb & Rothko: By The Sea’ At The Phillips Collection
Morphy’s Automobilia, Petroliana & Advertising Auction Tallies $1.6M
East Hampton Antiques & Design Show Sees Largest Attendance To Date
East Hampton Antiques & Design Show Sees Largest Attendance To Date
East Hampton Antiques & Design Show Sees Largest Attendance To Date
Nakashima Collection Turns Heads & Profits At Winter Associates
Nakashima Collection Turns Heads & Profits At Winter Associates
Cleveland Museum Of Art Announces Opening Of ArtLens Reimagined
Royal Ontario Museum Receives Gift From Browning Watt Foundation
Art, Memory & Diplomacy At Amphictyonic Congress Bicentennial
Connecticut Culinary, Culture Collections Captivate At Farewell Sale
American Federation Of Arts Announces Tour Dates For ‘Presence’
Luce Foundation Grant To Fund UAlbany’s Archive Of Contemporary Art History
Lê Pho Painting Leads Freeman’s 15-Lot Vietnamese Modernist Sale
‘Vermeer Of The North’ Celebrated In Comprehensive Zurich Museum Survey
Frank Lloyd Wright House, Among Chicago’s Most Endangered Buildings, Bought By Nonprofit
Oliver Ellsworth Family Bible Returns Home For America’s 250th
Carson County Square House Museum Adds Historic Schoolhouse To Collection