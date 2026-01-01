Antiques and The Arts Weekly - September 18, 2026

Victorian Hair Combs Collection Debuts At Roland’s On Sep. 19
Annual Fall Antiques In Schoharie Marks 50 Years On Weekend Of Sep. 26 & 27
Silver, Art, Antiques Are Among Standouts At World Auction Gallery
‘Sacred Splendor’ Pairs Jewish Ritual Art With Christian Treasures
Michaan’s Sep. 18 Auction Features Estate Of Daniel M. (Wygold) Mitchell
Connecticut Gold Coast Book Fair In Weston, Conn., Runs Sep. 26-27
Basel Returns 15,000-Year-Old Stone Age Figurine To Schaffhausen
Ansel Adams Photos, Contemporary Works In Dialogue At Westmoreland
Raclin Murphy Museum Launches New Free Digital Guide To The Museum’s Collections
Europe’s Tallest Statue Of The Virgin Mary Is Inaugurated In A Small Polish Village
Oswaldo Vigas Gets First Asian Museum Retrospective At Guangdong
Bodleian Libraries Host Exhibition On Humanity’s Relationship With Birds
Courtauld Gallery Unveils Ella Walker Site-Specific Commissions
Anchored By Estate Of Al Walker Marion Auctions Has Its Best Sale Ever
Anchored By Estate Of Al Walker Marion Auctions Has Its Best Sale Ever
Cleveland Museum Begins Restoration Of Historical Fine Arts Garden
Raynham Hall Museum Celebrates Publication Of First Collections Catalog
Mississippi Museum Of Art Announces Latest Acquisitions Into Its Collection
Philadelphia’s Academy Of Natural Sciences Museum To Close After Nearly 200 Years
Liu Wei Creates New Sculptures For The Met’s Fifth Avenue Facade
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