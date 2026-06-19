Antiques and The Arts Weekly - June 26, 2026

Everard To Host Online Southern Estates & Collections Auction June 23-25
A Rare Anglo-Norman Censer Pinnacle Comes To Auction At Dore & Rees June 24
Victoria Sambunaris’ American Landscape At Montclair Art Museum
Met’s ‘Musical Bodies’ Blurs Boundaries Between Bodies, Instruments
Milestone’s June 28 Auction Will Entertain With Coin-Ops & More
The Fine Art Specialist To Host Art, Objects, Decor Online Auction June 25
World Auction Gallery To Present Fine Art & Antiques Summer Sale June 24
Dixon Gallery’s ‘Café Society’ Centers On Belle Époque Paris
‘Yves Saint Laurent & Photography’ At International Center Of Photography
Shelburne Museum Presents ‘Norman Rockwell: At Home In Vermont’
The Trolls Come Indoors As A Danish Recycling Artist Stages His First Museum Exhibit
Ancient Tula Burials Show Life During The Age Of Teotihuacan
Louvre, Musée Rodin Collaborate For Historic Michelangelo & Rodin Exhibition
Fine & Contemporary Art Heat Up At Roland’s Multi-Estates Auction June 27
Civil War Sites Preservation Fund Grant Recipients Announced
The Met Opens Redesigned Nolen Study Room In Its Thomas J. Watson Library
Eiteljorg Makes Major Art Purchases With $3.7M Ellen Reed Acquisition Fund
The Muscarelle’s 9/11 Exhibition Honors Memory, Loss & Renewal
Amorsolo Landscape Earns Top Spot In Pook’s Two-Day Americana Sale