Antiques and The Arts Weekly - July 03, 2026

Saint Louis Art Museum Explores How Artists Shaped Ideas Of American Independence
SPECIALISTS IN AMERICAN ART FROM 1700 TO 1950 AND OLD MAPS FROM 1500 TO 1880
American Folk Art Museum Explores How Self-Taught Artists Define Themselves
Morphy’s To Offer Automobilia, Petroliana & Soda Advertising
Walnut Hill Auctions Celebrates New Gallery With Grand Opening Auction July 8
Albany Institute Marks Frederic E. Church Bicentennial With New Exhibition
Nye & Company’s June Auction Met With ‘Good Ol’ Fashioned Enthusiasm’
‘Satire, Sympathy & Social Critique: William Hogarth’s Progress Prints’ At The Beinecke Explores Pictorial Narratives & Enduring Impact
Bécquer’s Portrait Of The Duchess of Montpensier Comes To Colnaghi Madrid
Hidden Maya City With Monumental Architecture Emerges In Southern Quintana Roo
Kunsthistorisches Museum Exhibition Explores Roman Women’s Hairstyles
‘Rolling Hills & Gracious Fields’ Surveys Columbia County Painters
El Museo Del Barrio Presents First Survey Of Sophie Rivera’s Photographs
Aperture Announces September 18 Opening Of New Permanent Home
Fort Wayne Museum Of Art’s Painting Collection Expands With Gift Of Works By Indiana Artists
Original ‘Atlas Shrugged’ Manuscript Page Earns Top Spot At University Archives
Historic Sites In Michigan’s Western Upper Peninsula Receive Preservation Grants Totaling $150,000
Cabinet Card Depicting Beverly Pottery Fire Found In Brown Family Estate