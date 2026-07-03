Antiques and The Arts Weekly - July 10, 2026

Michener’s ‘The Crossing’ Interprets Classic Revolution Scene
Bodnar’s July 8 & 9 Auctions Features Three Great Collections
Watertown Antiques Gallery To Sell Collection Of Woodbury Restaurateurs Carole Peck & Bernard Jarrier
N.H. Antiques Dealers Association Announces Four New Exhibitors For August Show
Design & National Identity Converge In ‘The Scandinavian Home’ At The Taft Museum Of Art
Quality Is Key In New England Auctions’ Native American & June Estate Sales
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George Cole Auctions Offers Terrific Treasures, Bullish Buys
Amelia Jeffers Auctioneers To Celebrate History, Culture & Decorative Arts Jul. 30-Aug. 1
Clark Art Institute Exhibition Explores ‘CoastLines: American Prints & Drawings’
Three Days Of Auction Action Generate $2 Million For Millea Bros
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Städel Museum Explores Monet’s Discovery Of Étretat & The Normandy Coast
Van Gogh Museum Adds Rare Work By A Female Artist To Its Collection
Thieves Who Stole Romanian Treasures From A Dutch Museum Each Sentenced To 47 Months In Prison
Alberto Giacometti Works Installed In The Met’s Temple of Dendur
‘From Rubble To Roots’ Shares Stories Of Survival & Resilience
After More Than 50 Years Away, Bakers Island Light’s Original Fresnel Lens Returns
Historic Lubbock Home Becomes Chancellor’s Residence At Texas Tech
Kemper Museum Of Contemporary Art Announces $1 Million Gift From The Stanley J. Bushman Foundation
George Nakashima Furniture Heads Winter Associates’ July 13 Auction
Cleveland Museum Launches $600 Million Fundraising Campaign As It Marks 110 Years
The Menil Collection To Open The Fresco Building In Late 2027
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Extremely Rare Continental Dollar Earns $1.3 Million At Heritage
National Gallery Acquires Major Gift From Berezdivin Collection
Fruit Still Life Refreshes Bidders At The Fine Art Specialist
‘Foot Notes: Shoes, Symbolism & Society’ Steps Out At The Wolfsonian–FIU
Inscribed Book From Lincoln’s Personal Library Doubles Estimate At Doyle