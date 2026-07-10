Antiques and The Arts Weekly - July 17, 2026

Santa Fe Art Auction To Present Hispanic & Pueblo Works July 21
World Auction Gallery’s Mid-Summer Estate Auction Is July 15
Uptick Of Young Visitors At Cape Cod Dealers’ Late Spring Show
Uptick Of Young Visitors At Cape Cod Dealers’ Late Spring Show
The Fine Art Specialist Was ‘Elevated’ With Diverse Artistic Selection
AIC Presents Japanese Prints From Buckingham Collection In ‘The Floating World Emerges’
Country Aesthetic, Primitives Charm At Walker Homestead Show
Country Aesthetic, Primitives Charm At Walker Homestead Show
‘Modern Threads’ Celebrate Intersection Of Art & Automobiles
50th Semiannual Americana Auction Nears $1.7M At Jeffrey S. Evans
50th Semiannual Americana Auction Nears $1.7M At Jeffrey S. Evans
Prado Museum Uses Portraiture To Trace 500 Years Of Spain’s Council Of State
American & European History Unearthed In Doyle’s Sale Of Florida Bibliophile’s Collection
American & European History Unearthed In Doyle’s Sale Of Florida Bibliophile’s Collection
Renaissance Amber Pendant Of Queen Elizabeth I Discovered After 400 Years
Berkshire Museum Reopens July 29, Celebrates 123 Years Of Community
Montclair Art Museum Gets Grants From The Henry Luce Foundation & The Andy Warhol Foundation
Nakashima Table Leads Collection Of Local Artist At William Smith
With Anti-Slavery & Civil Rights Auction, Hake’s Helps Preserve History
With Anti-Slavery & Civil Rights Auction, Hake’s Helps Preserve History