Antiques and The Arts Weekly - July 31, 2026

Circles Of Influence: Thomas Cole & The American Landscape Movement
Circles Of Influence: Thomas Cole & The American Landscape Movement
Hood Museum Of Art To Unveil New Casting Of Beloved Sculpture
‘Constellations’ Brings Century Of Jewelry To Chrysler Museum
Strong Showing Of Art On Tap At Roland’s Multi-Estates Auction
Synesael Davies Highlights America’s History With Eclectic Antiques Auction
Synesael Davies Highlights America’s History With Eclectic Antiques Auction
DA Bragg Announces First-Ever Return Of Antiquities To Pacific Island Nations
‘Architects Of Liberation: Modernism In Western Africa’ At MoMA
Vancouver Turns Its Science World Museum Into A Giant 17-Story Soccer Ball For The World Cup
South African Prisons Open Art Galleries To Showcase Inmates’ Work
Italy Displays Paintings From An Ancient Etruscan Tomb, Its Latest Cultural Acquisition
New MCHC Displays Showcase Maryland's Revolutionary-Era Treasures
Circles Of Influence: Thomas Cole & The American Landscape Movement
Circles Of Influence: Thomas Cole & The American Landscape Movement
Munson Launches Capital Campaign To Support Renovations, Expanded Programming
Nakashima Cabinet Slides Into Top-Lot Position At Winter Associates
Charles Allis Museum Nonprofit Acquires Historic East Side Building
Stevens Celebrates America’s Legacy With Furniture & Fine Art
Stevens Celebrates America’s Legacy With Furniture & Fine Art